Meteo Vin ploile si scad temperaturile/ Prognoza pe regiuni/ Saptamana viitoare, in Transilvania, sunt prognozate 18-19 grade

ANM a publicat, luni, prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 15-28 aprilie, pe regiuni. Dupa zile cu temperaturi de pana la 34 de grade, meteorologii anunta o racire brusca a vremii.Vremea in BanatIntervalul va debuta cu o vreme extrem de calda pentru luna aprilie, cu temperaturi maxime cuprinse in general intre 28 si 31 de grade Celsius. Racirea va fi accentuata in 17 aprilie, cand media temperaturilor maxime va fi de 12 grade Celsius, iar pana la finalul primei ... citește toată știrea