Meteo Vremea se raceste timp de cateva zile/ Din 6 aprilie revin temperaturile ridicate

Vremea se racoreste in urmatoarele doua zile in toata tara, temperaturile maxime urmand sa scada chiar si pana la 13 grade in Maramures, insa dupa data de 7 aprilie vremea va deveni, din nou, deosebit de calda pentru perioada din calendar, transmite Agerpres.Potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, publicate luni de Adminstratia Nationala de Meteorologie, in Banat, Crisana, Transilvania si Maramures va ploua pe arii relativ extinse la inceputul intervalului. Pe de alta parte, in ... citește toată știrea