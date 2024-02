Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Cand revin ninsorile dupa primavara pe care am avut-o la final de februarie

Ninsorile revin in anumite zone din tara, spun meteorologii Accuweather care vin cu vesti noi legate de prognoza pentru luna martie 2024.Conform informatiilor furnizate de meteorologii de la AccuWeather, in ciuda temperaturilor mai ridicate decat in mod obisnuit pentru luna februarie si chiar de pana la 20 de grade Celsius, in luna martie vor reveni ninsorile in anumite zone din tara.In mai multe orase din tara, inclusiv in Cluj-Napoca, situatia meteorologica va fi caracterizata de revenirea ... citește toată știrea