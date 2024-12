Meteorologii anunta ninsori si vant puternic in mai multe zone din tara. Cum va fi vremea la Cluj

Meteorologii anunta ninsori si vant puternic in mai multe zone din tara, iar temperaturile vor ramane scazute pentru aceasta perioada. De asemenea, luni, 16 decembrie, vremea va fi inchisa cu precipitatii sub forma de ninsoare, iar izolat se va produce polei.La Cluj, temperaturile maxime vor ajunge la 3 grade Celsius, iar pe timpul noptii vor scadea pana la 2 grade Celsius. Totodata, astazi, ploaia isi va face resimtita prezenta in oras, iar spre seara sunt anuntate ninsori.Vantul va sufla ... citește toată știrea