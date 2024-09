Meteorologii anunta ploi puternice in vestul tarii. Unde se "muta" ciclonul Boris?

Dupa dezastrul din Galati si Vaslui, meteorologii au emis noi avertizari meteo, informeaza Digi24. Astazi va ploua mai ales in partea de vest a tarii, unde este in vigoare un cod galben de precipitatii. Pe alocuri va mai ploua si in Dobrogea, dar si in Moldova, unde ciclonul Boris a facut patru victime. Aceasta furtuna nu a adus doar ploi abundente, ci si temperaturi scazute pentru aceasta perioada din an. Temperaturile au scazut de la o zi la alta chiar si cu 15 grade.Oana Catrina, ... citește toată știrea