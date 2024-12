Meteorologii anunta temperaturi scazute in toata tara! Cum va fi vremea la Cluj

Astazi, 8 decembrie, cerul ramane inchis, iar norii si precipitatiile vor predomina in Cluj si in alte regiuni ale tarii, insa temperaturile vor inregistra o usoara crestere.De asemenea, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, cu maxime intre 3 si 12 grade Celsius.In Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova sunt asteptate ploi, iar in Transilvania si Maramures precipitatiile vor fi ... citește toată știrea