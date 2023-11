Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani.Prognoza meteo pentru TransilvaniaIn prima parte a intervalului, regimul termic va fi caracterizat de alternante importante intre zile cu valori apropiate si sub cele normale in aceasta perioada din an, cu maxime de 0...6 grade si minime de -4...0 grade, mediat regional, mai scazute in special in jurul datei de 29 noiembrie (maxime de 0...2 grade si minime de -9...-5 grade) si perioade cu ... citeste toata stirea