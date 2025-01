Meteorologii au anuntat ger in aproape toata tara. Cum va fi vremea la Cluj

Meteorologii au anuntat ca miercuri, 15 ianuarie, temperaturile vor fi scazute in toata tara, iar pe areale mici mici se va forma ceata asociata cu depunere de chiciura.De asemenea, valorile termice diurne vor avea mici variatii fata de mediile specifice datei, cu abateri pozitive in regiunile extracarpatice si negative in rest, iar dimineata si noaptea, pe arii restranse, in deosebi in Transilvania si in zona subcarpatica a Olteniei si a Munteniei, va fi ger.In vestul, nord-vestul tarii, ... citește toată știrea