Meteorologii au anuntat temperaturi scazute in toata tara. Cum va fi vremea la Cluj

Meteorologii au anuntat ca in Transilvania si Maramures, in unele zone va ninge slab, apoi o sa cada lapovita. De asemenea, maximele pleaca de la 2 grade in Bucovina si ajung pana la 11 grade pe litoral.La Cluj, astazi, 6 decembrie, cerul va fi in mare parte acoperit de nori, iar sansele de ploaie vor fi destul de ridicate. Maxima zilei va urca pana la valoarea de 5 grade Celsius, in timp ce minimele se vor situa in jurul valorii de un grad Celsius.In Transilvania, gasim multi nori, ceva