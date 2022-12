Meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vant puternic in Cluj. Vezi pana la ce ora e valabila avertizarea

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, mai multe avertizari de cod galben privind intensificari ale vantului, in special in zona montana si zona depresionara, sau de ceata in mai multe judete ale tarii.In judetele Alba, Brasov - zona de multe de peste cota 1800 m, Sibiu tot in zona de munte de peste cota 1800 m, cat si in zonele Avrig, Talmaciu, Selimbar, Racovita, Turnu Rosu, Boita din judetul Sibiu sunt semnalate ntensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 60 - 70 ... citeste toata stirea