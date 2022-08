Meteorologii au emis un Cod Galben si unul Portocaliu de canicula. Persista caldura in 28 de judete, inclusiv Cluj

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua atentionari Cod Galben si Portocaliu de canicula. Primul este valabil vineri, 19 august, si sambata, 20 august, in timp ce avertizarea Cod Portocaliu, pentru Caras Severin, Timis si Arad, este valabil doar astazi. Dupa canicula, meteorologii anunta ploi torentiale in mai bine de jumatate de tara.Administratia Nationala de Meteorologie a emisCod Galbende canicula valabil vineri si sambata in vestul si sudul tarii, extins in judetele din ... citeste toata stirea