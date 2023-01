Meteorologii au prelungit avertizarea Cod Galben de ceata densa in mai multe localitati din Cluj

Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit Codul Galben de ceata pentru judetul Cluj, valabil astazi, 3 ianuarie pana la ora 13:00. De altfel, ceata care a cuprins judetul Cluj inca din 2 ianuarie nu s-a risipit si probabil codul va fi extins.Clujul sub ceata densa. Meteorologii au prelungit Codul GalbenCodul Galben este valabil in zona joasa a judetului Cluj, respectiv in zona localitatilor: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Huedin, Aghiresu, Baciu, Apahida, Gilau, Floresti, ... citeste toata stirea