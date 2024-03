Meteorologii de la AccuWeather au spus data exacta cand revin ninsorile la Cluj-Napoca

Meteorologii de la AccuWeather si-au revizuit prognoza si au precizat ca in zona de vest a tarii, dupa mijlocul lunii martie, e posibil sa revina ninsorile.Specialistii meteorologi de la AccuWeather au emis o actualizare a prognozei meteorologice pentru luna martie, furnizand informatii proaspete cu privire la conditiile meteo viitoare. In diverse regiuni ale tarii, se prevede reaparitia ninsorilor pentru o perioada limitata. Desigur, in ultimele doua luni, vremea a cunoscut variatii ... citește toată știrea