Metoda de inselaciune "Accidentul" continua sa faca victime la Cluj, doar in ultimele zile au fost inregistrate mai multe plangeri, prejudicii de zeci de mii de euro, nimeni nu a fost prins

Metoda de inselaciune "Accidentul" continua sa faca victime la Cluj, doar in ultimele zile au fost inregistrate mai multe plangeri.Din 3 pana in 10 august politistii din Cluj-Napoca au fost sesizati despre inregistrarea unor infractiuni de inselaciune si tentativa la inselaciune, comise de persoane necunoscute, prin metoda "Accidentul". In fapt, mai multi clujeni au fost sunati de catre barbati care s-au prezentat ca fiind medici, informand ca rudele sau prietenii apropiati acestora ar fi ... citeste toata stirea