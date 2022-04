Metoda ingenioasa prin care turistii romani sunt inselati in Bulgaria. "Eroarea era de fatada, sa te faca de bani"

O romanca a explicat schema prin care angajatii unor benzinarii din Bulgaria incearca sa-i insele pe turistii romani. Femeia a fost si ea la un pas de a fi pacalita, dar si-a dat seama in ultimul moment Mii de romani isi petrec Pastele in Bulgaria, iar si mai multi sunt tentati de litoralul bulgaresc, in perioada estivala. Unii dintre ei risca, insa, sa cada victime unor scheme ingenioase puse la cale de escrocii bulgari, asa cum era sa pateasca de curand o romanca. Femeia a povestit totul pe ... citeste toata stirea