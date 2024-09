Metoda pentru intelegerea activitatii creierului care poate fi studierea autismului, depresiei, traumatismelor craniene ori alcoolismului, descoperita de cercetatorii din Cluj

"O echipa de cercetatori de la Institutul Transilvan pentru Neurostiinte (TINS) si Universitatea Babes-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca a dezvoltat o metoda revolutionara care simplifica si ajuta la intelegerea volumelor foarte mari de date complexe obtinute prin scanarea creierului cu rezonanta magnetica nucleara functionala (RMNf sau fMRI) sau prin electroencefalograma (EEG). Metoda deschide noi perspective de cercetare, in special in domeniul neurostiintelor, dar poate fi utilizata si in studierea ... citește toată știrea