Metro Urban Cluj ii cere premierului Ciuca sa lase gargara si sa finanteze investitiile mari din Floresti, Gilau, Baciu, Apahida, Chinteni si Feleacu

Metro Urban saluta vizita prim-ministrului Nicolae Ciuca in Cluj-Napoca, cat si sustinerea la nivel declarativ a obiectivelor de dezvoltare si de infrastructura din judetul Cluj, in special din zona metropolitana.Sustinerea financiara guvernamentala a proiectelor "Centura Metropolitana Cluj" si "Metrou Cluj" este de mult asteptata si extrem de importanta, insa in egala masura si la fel de prioritare sunt si investitiile directe in obiective din Floresti, Gilau, Baciu, Apahida, Chinteni si ... citeste toata stirea