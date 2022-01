Metroul ar urma sa reduca circulatia din Cluj-Napoca de la 82% la 42%. Cifrele sunt socante, spun reprezentantii societatii civile. Ce argumente pro metrou au oferiti specialistii care au lucrat la Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Clujului

Implementarea primei magistrale de metrou in Cluj-Napoca-Floresti urmeaza sa elimine de pe strazile orasului mai multe deplasari cu autoturismul personal decat oricare alta solutie de transport public: 40 de mii de deplasari pe zi in 2030, si 170 de mii de deplasari pe zi in 2060, a sintetizat arhitectul Reinhold Stadler, expert Civitta, date din studiul de fezabiliate al proiectului magistralei de metrou din Cluj, proiect fanion al Planului de Mobilitate Urbana Durabila 2020-2030. Aceasta dupa ... citeste toata stirea