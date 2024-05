Metroul de la Cluj este cel mai intarziat proiect din PNRR, spune ministrul Adrian Caciu! Nu exista nici contract de dirigentie de santier

Proiectul metroului clujean cu care se tot lauda administratia Boc este cel mai intarziat proiect din PNRR, unde nu avem nici macar contract de dirigentie de santier! La polul opus, Magistrala M6 spre Otopeni este deja in stadiu de executie de 30%, a declarat marti Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu.Ministrul Investitiilor a fost intrebat in emisiunea Romania Politica de la Prima News care este investitia care are cea mai mare intarziere in PNRR. "Metroul de la Cluj", ... citește toată știrea