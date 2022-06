Metroul inseamna pentru Cluj o padure cu 547.500 de arbori maturi, plantata in oras

Seful de proiect al metroului, Ionel Oprea, a plimbat virtual clujenii pe traseul metroului usor din Cluj-Napoca, in cadrul unei dezbateri organizate de Primarie in cadrul etapei de obtinere a acordului de mediu pentru proiect. Castigul pentru oras, a cuantificat Oprea, este scoaterea a circa 30.000 de masini din traficul clujean, pe zi, echivalentul plantarii unei paduri mature cu 547.500 de arbori necesari ca sa absoarba anual cantitatea de dioxid de carbon degajata in atmosfera. De asemenea, ... citeste toata stirea