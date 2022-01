Metroul interzice circulatia auto pe axa est-vest cel putin 9 luni pentru executia statiilor. Specialistii din comisia de urbanism au cerut un plan pentru ca traficul din oras sa nu fie paralizat pe perioada executiei metroului

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) care fixeaza traseul de peste 21 de kilometri al metroului din Floresti pana in zona IRA/Soporului in Cluj-Napoca a ajuns pe masa comisiei de urbanism a Consiliului Judetean. Luati la bani marunti de specialisti, proiectantii n-au putut prezenta un studiu de trafic pentru devierea circulatiei privata din municipiul Cluj-Napoca pe perioada executiei proiectului, mai ales ca toate intrarile in statiile subterane de pe traseul metroului vor fi executate cu sapatura ... citeste toata stirea