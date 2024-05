Mica victorie pentru clujenii de pe Valea Chintaului! Vitezomanii de la CREIC, amendati de politistii rutieri

Dupa ce locuitorii de pe Valea Chintaului s-au plans de nenumarate ori autoritatilor locale despre fenomenul ingrijorator care se desfasoara in apropiere deCentrul Regional de Excelenta pentru Industrii Creative (CREIC), politistii au iesit in sfarsit la controale.De aproape doi ani, cei care locuiesc in zona se plang de vitezomani, masini tunate ilegal, curse periculoase si drifturi.Astfel, politistii Biroului Rutier impreuna cu cei ai sectiilor urbane 1 si 7, cu sprijinul efectivelor din ... citește toată știrea