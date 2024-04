Micii clujeni isi dezvolta abilitatile creative alaturi de Galeria ,,Fosta Cora". Ateliere, educatie si voie buna

Primul dezvoltator imobiliar de cladiri rezidentiale verzi din Transilvania, Studium Green, sustine educatia nonformala din Cluj, prin implicarea in organizarea si sprijinirea unor ateliere si evenimente pentru comunitatea locala.Evenimentele sustinute de Studium Green sunt organizate in colaborare cu asociatii si ong-uri si se adreseaza copiilor, tinerilor dar si adultilor, avand in vedere educatia la orice varsta, cultura, cunoasterea si promovarea traditiilor.Un astfel de eveniment a fost ... citește toată știrea