Mihai Fugarevici, director general al Stada Romania: Suntem in grafic cu constructia fabricii de la Turda, vom produce in octombrie prima cutie de medicamente. 80% din productie va merge la export. Fabrica de medicamente de la Turda reprezinta o investiti

Germanii de la grupul Stada, care construiesc la Turda, judetul Cluj, o fabrica de medicamente, cu o capacitate de 160 de milioane de cutii de medicamente anual, vor produce prima cutie de medicamente in octombrie anul acesta in noua unitate.~Suntem in grafic cu constructia si vom produce in octombrie 2024 prima cutie de medicamente, asta inseamna ca in doi ani de cand am inceput constructia vom avea o fabrica functionala. Fabrica are o capacitate de 160 de milioane de unitati (cutii de ... citește toată știrea