Mihai Neamtu, in mijlocul enoriasilor Parohiei Invierea Domnului din Campia Turzii

Un eveniment cu care municipalitate din Campia Turzii se poate mandri, un eveniment cu si despre oameni, cu si despre simtiri. Mihai Neamtu, unul dintre cei mai bine cotati scriitori ai vremii, a venit la Campia Turzii pentru a-si lansa una dintre ultimele sale creatii: "Varstele iubirii - cum transforma intamplarea in destin" Scriitor, doctor in teologie, Mihai Neamtu s-a simtiti ca acasa in biserica Invierea Domnului din Campia Turzii unde alaturi de Pr. Sebastian Zahan si Pr. Catalin Varga, ... citeste toata stirea