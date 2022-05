Mihai Viteazu, protagonistul unei greseli "finantate" din bani europeni. "Am ramas perplex! E inacceptabil" FOTO

Biserica Romano-Catolica Floresti este amintita pentru prima data in anul 1342 pe timpul lui Mihai Viteazul, se arata pe un panou de promovare, amplasat in curtea Bisericii Romano-Catolice din Floresti. Istoricul clujean Vladimir Alexandru Bogosavlievici taxeaza dur greseala, spunand ca este "inacceptabil". Pe panoul oficial, amplasat cu tutela Uniunii Europene, a Guvernului Romaniei si a Ministerului Dezvoltarii Regionale - in cadrul unui proiect de promovare turistica in valoare de peste 758. ... citeste toata stirea