,,Mii de ciori si au facut cuibul" intr-un parc din Cluj. Locuitorii sunt disperati: ,,Toata zona e plina"

Un parc din Cluj-Napoca a fost impanzit aceste zile de ,,mii de ciori", sustine un clujean care locuieste in zona si care a semnalat problema autoritatilor locale din oras.Mai exact, in parcul Iuliu Hatieganu, din cartierul Plopilor, foarte multe pasari si-au facut aparitia in zona si isi petrec timpul acolo, deranjand in mod constant locuitorii din zona.Una dintre problemele ... citește toată știrea