Mii de clujeni au apelat numarul unic destinat cazurilor de abuz impotriva copiilor. Este gratuit si disponibil 24 de ore din 24

In urma unei analize a activitatii derulate de catre serviciul de call center destinat sesizarii cazurilor de abuz impotriva copiilor, 119, din momentul in care a devenit operational din ianuarie 2022 si pana la finalul anului 2024, numarul 119 a fost apelat de 5.787 de persoane.Totodata, in intervalul 1 ianuarie - 30 decembrie 2024, la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj au fost receptionate 868 de apeluri, cu aproape 1.600 de apeluri mai putine fata de anul 2023, cand au fost inregistrate 2.454 de