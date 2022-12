Mii de clujeni au iesit in strada in aceasta dimineata ca sa asiste la traditionala parada militara de Ziua Nationala

Mii de clujeni au iesit in strada in aceasta dimineata ca sa asiste la traditionala parada militara organizata in centrul Clujului cu ocazia Zilei Nationale.In timpul defilarii cerul a fost survolat de aeronavele Bazei 71 Aeriene "General Emanoil Ionescu" din Campia Turzii, dispozitiv deschis cu trei elicoptere IAR 330 Puma Socat. Acestea sunt elicoptere de lupta dotate cu sisteme de avionica, navigatie si armament de ultima generatie.Sistemul de navigatie modernizat ofera precizie pe ... citeste toata stirea