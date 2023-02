Mii de clujeni pusi in legalitate cu actele de identitate cu statia mobila de emitere a "buletinelor", de la implementarea in 2009

Mii de clujeni au fost pusi in legalitate cu actele de identitate dupa implementarea statiei mobile de emitere a documentelor pentru actele de identitate, in cei mai bine de 14 ani de implementare; din 2009, un numar de aproape 11.500 clujeni au fost pusi in legalitate in acest mod conform Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor.Conform institutiei, in perioada mai 2009 - decembrie 2022 au fost efectuate un numar de 1.565 de actiuni cu statia mobila in vederea preluarii cererilor si ... citeste toata stirea