Mii de metri cubi de lemne au fost confiscati in Cluj anul trecut caci proveneau din infractiuni, in valoare de 800.000 lei, plus amenzi de un milion de lei

Mii de metri cubi de lemne au fost confiscati in Cluj anul trecut caci proveneau din infractiuni, arata raportul Politiei.Mai exact, in 2024 au fost inregistrate 458 de dosare penale avand ca obiect infractiuni la regimul silvic si au fost aplicate 483 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape un milion de lei, mai exact peste 996.000 de lei. Numarul controalelor a depasit 500, la 545 de actiuni si controale in fondul forestier, pentru depistarea ilegalitatilor din domeniul silvic.