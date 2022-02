Mii de oameni stau la cozi interminabile, la frontiera dintre Ucraina si Romania. Vor sa intre in tara prin vama Siret

Populatia din Ucraina paraseste tara, dupa ce Rusia a invadat tara si a pornit razboiul. Mii de oameni au stat la cozi sa intre pe jos in Romanial, la frontiera dintre Ucraina si Romania, in zona localitatii Tereblecea. Potrivit Agerpress.ro, oamenii merg fie catre orase din Romania sau spre alte tari europene. De asemenea, sute de masini au format cozi pe cativa kilometri la intrarea prin vama Siret.Autoritatile ucrainene au permis iesirea din tara doar a femeilor, copiilor, iar in cazul ... citeste toata stirea