Mii de pacienti, pe lista de asteptare pentru un transplant renal in Cluj-Napoca. Numarul de transplanturi anuale este de sub 100

Lista de asteptare pentru transplantul renal in Cluj-Napoca este de 23 de ori mai mare decat numarul operatiilor anuale.Momentan, pe lista de asteptare pentru transplant renal la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca figureaza 2.300 de persoane, in timp ce numarul de transplanturi anuale este de sub 100, potrivit Agerpres.,,Noi, la Cluj, avem o lista de asteptare de 2.300 de pacienti, cu o lista de asteptare activa de 1.000 de pacienti. Numarul total al ... citește toată știrea