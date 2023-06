Greva in Educatie continua pentru a treia saptamana. Miii de profesori s-au adunat in Piata Unirii din Cluj-Napoca de unde au plecat intr-un mars de protest pe Bulevardul Eroilor.Din primele date, aproximativ 3000 de protestatari, intre care se afla profesori, elevi si parinti s-au adunat astazi in centrul Clujului pentru a spune un "nu" ferm tentativelor Guvernului de a-i sfida pe profesori si alti angajati din Educatie.Potrivit reprezentantilor Sindicatului Liber din Invatamantul ... citeste toata stirea