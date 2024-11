Mii de voturi au fost anulate in Cluj la alegerile de ieri, peste 1,6%.E vorba de peste 5.600 de voturi exprimate dar anulate, conform datelor Autoritatii Electorale Permanente - mai exact, 5.639, din totalul de 347.922. Aceasta inseamna un procent de 1,62% din total, in conditiile in care prezenta la vot a fost, in Cluj, a doua cea mai mare din tara dupa cea inregistrata in Ilfov.Amintim, mai bine de jumatate dintre alegatorii cu drept de vot din Cluj si-au exprimat optiunea la alegerile ... citește toată știrea