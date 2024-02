Mijloacele de transport au program prelungit pentru meciul CFR Cluj - Rapid

Liniile de transport in comun vor avea program prelungit cu ocazia meciului CFR 1907 Cluj - Rapid Bucuresti. Meciul are loc sambata, 10 februarie, de la ora 20.00.Liniile 3, 4, 35, 101 si 102 vor avea programul prelungit in data de 10 februarie, iar liniile 37 si 38 vor suporta temporar restrictii de circulatie intre orele 20:00 - 23:00.Sambata, 10 februarie, de la ora 21:15, va avea loc meciul de ... citește toată știrea