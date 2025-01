Milioane de soferi ar putea sa fie condamnati pe nedrept: ,,Nu face nicio diferenta intre o persoana sub influenta si una cu tratament medical"

In urma cu doua zile, Inalta Curte a decis ca doar cu o expertiza medico-legala poate spune daca o persoana este sub influenta unei substante interzise. Mai multi parlamentari PSD si PNL au propus schimbarea Codului Penal care ar putea afecta foarte multi soferi care utilizeaza medicamente obisnuite.Daca iei medicamente obisnuite - calmante, tratament pentru diabet, ADHD, anxietate sau faci o simpla anestezie si conduci a doua zi, risti pana la 7 ani de inchisoare in versiunea de lege propusa ... citește toată știrea