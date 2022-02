Ne instruim asa cum luptam, luptam asa cum ne instruim!In aceasta saptamana, militarii din Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu" au executat tragere cu elicopterele IAR 330 SOCAT cu munitie reala, in poligonul Cincu. Sedinta de tragere a avut loc in cadrul programului de testare si acceptanta, in colaborare cu partenerii straini.Pilotii Bazei 71 Aeriana au ... citeste toata stirea