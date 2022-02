In perioada 21 februarie - 4 martie, in Poligonul Complex de Trageri Capu Midia din cadrul Centrului National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu" au loc exercitii cu trageri reale de lupta executate de un detasament din cadrul Batalionului 3 Aparare Antiaeriana "Potaissa" din Turda, care urmeaza sa plece in misiune in cadrul Grupului de Lupta din Polonia, rotatia a XI-a, pentru asigurarea ... citeste toata stirea