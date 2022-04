"Minicentura" Dejului, in dezbatere publica | Vezi cum poti trimite sugestii

Proiectul noii centuri ocolitoare pe care Primaria Dej vrea sa o faca pe cont propriu, intra in dezbatere publica. Vineri, de la ora 12, in sala mare a Primariei Dej are loc o sedinta de dezbatere publica pentru coridorul de mobilitate urbana auto-velo si pietonal, prin realizarea unei strazi de legatura intre strada 1 Mai si Bistritei.Documentele tehnice pot fi consultate deja la sediul Primariei Dej, la camera 38, iar sugestii pot fi trimise pe mailul primaria@dej.ro, arata dejeanul.ro.Va ... citeste toata stirea