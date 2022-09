Ministerul Apararii angajeaza soldati profesionisti, zeci in Cluj, aproape 1.700 in tara.Centrul Militar Zonal Cluj a anuntat azi ca face recrutari pentru soldati si gradati profesionisti, o serie suplimentara in acest an care numara 158 de locuri doar in Cluj, 1.695 in total in tara. Candidatii trebuie sa aiba varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti, la data inceperii programului de instruire si cel mult 45 de ani impliniti, la data finalizarii programului de instruire, sa fie absolventi cel ... citeste toata stirea