Ministerul Apararii vrea sa investeasca in viitorul militar al Romaniei. Cat va castiga un rezervist

Un nou proiect de lege este supus discutiilor de catre Ministerul Apararii. Guvernantii vor sa atraga tinerii sa se antreneze militar, pentru a-i folosi alaturi de soldatii profesionisti daca tara va avea nevoie de protectie armata.Propunerea este de 2.700 de lei in timpul perioadei de pregatire militara, plus o solda lunara de 1.500 de lei cand este rezervist si isi vede de viata civila. Scopul proiectului este cresterea numarului de soldati antrenati in caz de primejdie.Mentionam ca pana in ... citeste toata stirea