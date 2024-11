Ministerul Culturii obtine un sfert de miliard de euro pentru investitii in infrastructura culturala, anunta ca o parte merg pe eternul santier al Muzeului de Istorie a Transilvaniei din Cluj, inchis de aproape doua decenii.E vorba mai exact de 280 de milioane de euro pentru investitii in infrastructura culturala in urmatorii opt ani, dupa ce azi Consiliul de Administratie al Bancii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) a aprobat un imprumut de 140 de milioane de euro, destinat ... citește toată știrea