Ministerul de Interne avertizeaza: "In ziua alegerilor, promovarea electorala este interzisa si pe retelele de socializare"

Directia Informare si Relatii Publice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne atrage atentia, intr-un comunicat, ca nu doar televiziunile , radiourile si ziarele au obligatia de a opri promovarea electorala. Regula se aplica si in retelele de socializare, care sunt considerate "spatiu public"."Pentru corecta informare a publicului, avand in vedere anumite informatii aparute in spatiul public privind sanctionarea unor persoane care au continuat ... citește toată știrea