Ministerul Justitiei propune "legea fugarilor": Cei care fug din tara dupa condamnare vor fi acuzati de "evadare"

Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de modificare a Codului penal, o asa-numita "lege a fugarilor" prin care se propune ca persoanele condamnate definitiv care nu se predau in sapte zile de la pronuntarea sentintei sa primeasca in plus o pedeapsa pentru evadare, de pana la trei ani.Elena Udrea, Sorin Oprescu, Dragos Savulescu, Alina Bica, Daniel Dragomir, Cristian Rizea, Marian Zlotea sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely se afla in prezent pe lista "fugarilor" care au ... citeste toata stirea