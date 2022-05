Ministerul Mediului: Nereguli grave constatate in urma controalelor Garzii Forestiere privind trasabilitatea materialelor lemnoase

Ministerul Mediului anunta, marti, 31 mai, ca, in perioada martie - mai, s-au constatat nereguli grave in urma controalelor Garzii Forestiere Suceava privind trasabilitatea materialelor lemnoase. Astfel, aproape 1.200 de metri cubi de lemne nu cu cisrculat fizic. De asemenea, au fost gasite lemne fara documente care sa le ateste provenienta."Controalele din perioada martie-mai a acestui an au evidentiat ca in cazul a unui numar de 37 avize de insotirea a materialelor lemnoase, in baza carora ... citeste toata stirea