Ministerul Sanatatii: 206 cazuri noi de COVID-19, inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 190 mai putine decat in ziua precedenta/ Au fost raportate doua decese

In Bucuresti au fost raportate 86 de cazuri noi. Judetele au sub 10 de cazuri fiecare, exceptie facand Cluj - 31 de cazuri si Mures - 12 cazuri, dar si judetele Alba, Arad, bihor, Bistrita-Nasaud, Buzau, Covasna, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Maramures, Salaj, Teleorman si Tulcea nu au raportat niciun caz..Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 16 persoane au fost reconfirmate pozitiv.In unitatile sanitare de profil, numarul de ... citeste toata stirea