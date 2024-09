Ministerul Sanatatii a emis avizul de oportunitate pentru spitalul pediatric monobloc din Cluj, ar urma sa fie cel mai modern din Romania, costa un miliard de lei, ar urma sa trateze 50.000 pacienti pe an

Ministerul Sanatatii a emis avizul de oportunitate pentru spitalul pediatric monobloc din Cluj, anunta azi Consiliul Judetean.Avizul vizeaza implementarea proiectului care vizeaza construirea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii din Cluj o structura noua, in sistem monobloc, in cadrul Programului national de investitii in infrastructura unitatilor spitalicesti. Avizul este un pas esential pentru avansarea investitiei, fiind necesar pentru depunerea proiectului spre finantare.Spitalul ... citește toată știrea