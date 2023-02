Ministerul Sanatatii, de Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului: Un institut regional la Timisoara si sectii noi in alte spitale din tara au fost selectate pentru finantare prin PNRR

Un institut regional de oncologie la Timisoara si sectii noi in alte spitale din tara au fost selectate pentru a fi finantate in cursul acestui an prin PNRR, transmite Ministerul Sanatatii, intr-un mesaj public, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Cancerului."Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului este un moment simbolic care responsabilizeaza Ministerul Sanatatii si sistemul de sanatate din Romania pentru reducerea inegalitatilor privind accesul la servicii medicale de ... citeste toata stirea