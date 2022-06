Ministerul Sanatatii: Romania va primi 2500 de doze de vaccin impotriva variolei maimutei

Ministrul Sanatatii a anuntat ca tara noastra va primi in jur de 2.500 de doze de vaccin impotriva variolei maimutei. Deja exista doua cazuri confirmate in Romania.Dozele de vaccin vor ajunge in tara noastra in momentul in care Comisia Europeana va finaliza achizitia lor. Vaccinul este produs in Statele Unite, deocamdata in cantitati mici.In paralel, si Institutul National de Sanatate Publica a publicat un set de reguli de preventie. Detalii AICI.Variola maimutei (monkeypox) in mod normal, ... citeste toata stirea